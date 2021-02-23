İzmir derbisinde kazanan Altınordu oldu

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Altınordu, 1-0 geriye düştüğü İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı Marco Paixao'nun penaltıdan attığı golle Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Altınordu, ikinci yarıda Hüsamettin Yener, Metehan Mimaroğlu ve penaltıdan Enis Destan'ın attığı gollerle 3-1 üstünlük kurdu.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Altınordu, son 5 müsabakada topladığı 13 puanla puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Altay ise 38 puanla 7. sıraya geriledi.

- Paixao'nun golü yetmedi

Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumunda Marco Paixao, bugün de 1 gol atmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Portekizli golcü Altay formasıyla çıktığı 6 maçta da gol sevinci yaşadığı Altınordu'ya karşı 7. golünü attı. Paixao, bu sezon ise 17. golüne ulaştı.

Altay'ın altyapısından yetiştikten sonra 2019-2020 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Hüsamettin Yener, eski takımına karşı gol atmayı başardı. Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan bu sezon 8. golüne imza attı.

- 30. randevuyu Altınordu kazandı

Profesyonel liglerde 30. kez birbirlerine rakip olan iki ekipten Altınordu, siyah-beyazlı ekibe karşı 13. galibiyetini aldı. Diğer müsabakalarda Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti.

