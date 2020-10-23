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İzmir Devlet Opera ve Balesinden 29 Ekim'de "Türk Bestecileri Konseri"

İZMİR HABERLERİ  | 23.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Opera ve Balesinden 29 Ekim'de "Türk Bestecileri Konseri"

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye’nin çeşitli yörelerinden ezgilerin senfonik olarak seslendirileceği "Türk Bestecileri Konseri" ile kutlayacak.

İZDOB'tan yapılan açıklamaya göre konser, Elhamra Sahnesi'nde 29 Ekim saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

İZDOB Orkestrası ve solistleri eşliğinde Türk bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserde, Cumhuriyet'in eseri ve mirası olan besteciler ile çalışmaları da anılmış olacak.

Konserde "Çökertme", "Köroğlu", "Aman Avcı", "Sabahın Seherinde", "Akşam Mahnısı", "Çalın Davulları", "Ben Seni Sevduğumu", "Yalancı Dünya" gibi ülkenin farklı yörelerine ait eserler, orkestra ve solistleri tarafından seslendirilecek.

Konserde Tulio Gagliardo orkestra şefi ve Tolga Kulak başkemancı, Nazlı Alptekin, Filiz Güneş ve Derya Kırcalı Gürlük soprano, Burak Dabakoğlu tenor, Murat Duyan bariton, Hasan Alptekin ve Teyfik Rodos ise bas olarak sahne alacak.

Etkinlikte, Sağlık Bakanlığının belirlediği fiziksel mesafe ve hijyen kurallarının temel alınarak hazırlandığı oturma düzeni ve önlemler uygulanacak. Etkinlik alanına girişte HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacak.

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