YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un "Ayı" adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un "Ayı" adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

31.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un "Ayı" adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları iş birliğiyle yürütülen "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında çocuk izleyicilere yönelik okuma tiyatrosu etkinliği düzenledi.

Bayraklı Alparslan İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte, Rus oyun ve öykü yazarı Anton Çehov'un "Ayı" adlı oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Oyunda, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Sanat Yönetmeni Levent Ulukut ile sanatçılar Işın Yıldız, Asım Tuncay Aynur, Sezer Akçe, Merve Biçer rol aldı.

İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları, programın ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıGaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 2 kişi öldüGÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 2 kişi öldü

İzmir Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
13:21
İkindi
16:53
Akşam
19:40
Yatsı
20:58
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!

Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.