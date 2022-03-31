İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un "Ayı" adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları iş birliğiyle yürütülen "Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi" kapsamında çocuk izleyicilere yönelik okuma tiyatrosu etkinliği düzenledi.

Bayraklı Alparslan İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte, Rus oyun ve öykü yazarı Anton Çehov'un "Ayı" adlı oyunu çocuklarla buluşturuldu.

Oyunda, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Sanat Yönetmeni Levent Ulukut ile sanatçılar Işın Yıldız, Asım Tuncay Aynur, Sezer Akçe, Merve Biçer rol aldı.

İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları, programın ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



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