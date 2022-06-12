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İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu Bursa'da sahne aldı

12.06.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu Bursa'da sahne aldı

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetti.

Türk dünyasından müzikler ve danslar, Bursalı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Gecede "Kesik Çayır" ve "Erik Dalı" gibi türkülerin yanı sıra Ege ve Akdeniz Halk Oyunları, Uygur Halk Marşı, Özbekistan halk koşuğu ve Azerbaycan halk türküleri seslendirildi.

Etkinliğin sonunda ses sanatçıları, orkestra ve dansçılar Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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