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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen yavru fil ilk kez bahçeye çıkarıldı

04.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 17 Haziran'da 124 kilogram ağırlığında dünyaya gelen yavru fil, annesi ve iki kardeşiyle bahçede vakit geçirerek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin: - "Aile olarak çok mutlu bir tablo çiziyorlar, onlara burada doğal ortamlarını oluşturduk. Sıcak aylarda havuzları kullanarak serinliyorlar. Özellikle kuru incir en sevdikleri meyve."

İZMİR (AA) - ZEYNEP ÇELİKKOL - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin 17 Haziran'da dünyaya gelen üçüncü yavruları, bahçede ilk gezintisini yaptı.

Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan'ın 124 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği yavru fil, annesi ve iki kardeşiyle vakit geçirerek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'de doğan ilk filler olmaları nedeniyle parkın simgeleri arasında gösterilen 10 yaşındaki İzmir ve 7 yaşındaki Deniz'in kardeşi olan yavru fil, ilk adımlarında ürkek tavırlarıyla dikkati çekti.

Doğduğu andan itibaren kapalı alanda tutulan yavru fil, bahçede annesinin yanından ayrılmayarak çevresini şaşkın gözlerle izledi. Yürümekte zorlanan fili izleyen park ziyaretçileri, özel anlara tanıklık etti.

- "5 kişilik bir fil ailemiz oldu"

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine, salgın nedeniyle yaşanan kısıtlama sürecinin son günlerinde dünyaya gelen yavru filin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Parkta en son 2014'te Deniz'in doğumuna şahitlik ettiklerini aktaran Afşin, "Fillerin doğum süreleri 2 yıl sürüyor. Sanırım 2019'da gebelik başladı. Bu sene, kapanma döneminin bitiminde yeni yavrumuz dünyaya geldi. İzmir ve Deniz'den sonra üçüncü kızımız... Anne ve babayla beraber 5 kişilik bir fil ailemiz oldu." diye konuştu.

Afşin, fillerin parkın içinde ayrılan 15 bin metrekarelik doğal ortamlarında hayatlarını sürdürdüğünü, bebek filin de bugün ilk kez bahçede kısa bir gezinti yaptığını, fil büyüdükçe dışarıda geçireceği zamanın da artacağını belirtti.

Büyük abla İzmir'in de yavruyu koruyup kolladığını dile getiren Afşin, içgüdüsel olarak ablanın da anneliğe hazırlandığını düşündüklerini kaydetti.

Afşin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile olarak çok mutlu bir tablo çiziyorlar, onlara burada doğal ortamlarını oluşturduk. Sıcak aylarda havuzları kullanarak serinliyorlar. Üzerlerindeki böcekleri temizlemek için hortumlarıyla üstlerine kum atıyorlar. Aklınıza gelebilecek tüm meyve sebzeleri veriyoruz. Özellikle kuru incir en sevdikleri meyve. Siyah üzüm ve marul yemeyi de çok seviyorlar. Onlar bizim evlatlarımız, can dostlarımız. Ben yanlarından her geçtiğimde mutlaka onlarla ilgileniyorum. Bakışlarındaki sevgiyi görebiliyoruz. Yeryüzü sadece bize ait değil milyarlarca canlıya ait. Bütün hayvan sever dostlarımızı yeni yavrumuzu görmeye bekliyoruz."

Afşin, yavru file henüz isim verilmediğini belirterek, hayvan severlerden gelecek isim önerilerini değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

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