İzmir Ekonomi Üniversitesi, eğitim teknolojilerine yön verecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’nin eğitimde mükemmellik hedefiyle benimsediği teknoloji destekli öğretim yaklaşımını "uzaktan eğitime" uyarlaması, başarıyı beraberinde getirdi. İEÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan, Blackboard Eğitim Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi olarak atandı. Çağlayan, akademisyenler ve yeni nesil öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kurulan Blackboard Liderlik Kurulunda, eğitim teknolojileri girişimlerine yön vermek için görev yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan’ın, 100 ülkeden 18 bin kurumdaki Blackboard kullanıcıları arasında, etki gücü yüksek kişilerden oluşan kurulda görev alacağı bildirildi. Çağlayan, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde 5 yılı aşkın süredir, eğitim teknolojileri ile ilgili güçlü bir altyapının kurulması adına hem öğrencilerimiz hem öğretim üyelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji destekli öğretim yaklaşımımızı pandemi süresince uzaktan eğitim yöntemine kolaylıkla uyarladık. Güçlü altyapımız ve deneyimlerimizle öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın süreci sorunsuz bir şekilde yürütmeleri için destek veriyoruz" dedi.

"İhtiyaçları olan bilgiye kolay ve hızlı ulaşabiliyor"

Kurulda yenilikçi eğitim teknolojilerine yön vereceklerini, Türkiye’yi ve İzmir Ekonomi Üniversitesini temsilen görev almanın çok heyecan verici olduğunu vurgulayan Çağlayan, öğretim kalitesini artırmak ve yeni kuşak öğrencilerin gereksinimlerine uygun bir eğitim-öğretim sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti. Çağlayan, "Üniversitemizde ‘Öğrenme Yönetim’ (Blackboard Learn), ‘Uzaktan Canlı Öğretim’ (Blackboard Collaborate), ‘Ders Video Kayıt ve İzleme’ (Panopto Lecture Capture) ve ‘Öğrenme Analitiği’ (Blackboard Analytics) sistemlerini, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın rahat ve verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağladık. Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımızla interaktif bir öğrenim ortamında bir araya geliyor. İhtiyaçları olan bilgiye kolay ve hızlı ulaşabiliyor. Yaptığımız anketler ve gerek öğrencilerimizden gerekse de öğretim kadromuzdan aldığımız geri bildirimler, İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak uzaktan öğretim sürecini son derece verimli geçirmekte olduğumuzu destekliyor. Son 5 yıldır ve pandemi süresince sorunsuz uyguladığımız sistem sayesinde, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız mekan ve zaman sınırlaması olmadan iletişim kuruyor” diye konuştu.

Blackboard Küresel Pazarlar Başkanı ve Müşteri İlişkileri Genel Müdürü Lee Blakemore ise Dr. Esin Çağlayan’ın Blackboard Eğitim Teknolojileri Liderlik Kurulu’na katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lee Blakemore, “Esin Çağlayan, kendi kurumlarında vizyon, etki ve toplum hizmetlerindeki mükemmeliyetleri nedeniyle, çeşitli kurumlar arasından seçilmiş liderlerden oluşan bir ekibe katılmıştır. Bu ortaklığımızın Blackboard topluluğunda yenilikçi ve mükemmeliyetçi girişimlerini artıracağına inanıyoruz” dedi.

