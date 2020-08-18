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İzmir Ekonomi Üniversitesinde görme engelliler için "akıllı eldiven" geliştirilecek

İZMİR HABERLERİ  | 18.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

Eldivenin, kıyafet kombinasyonundan giysi önerilerine kadar modayla ilgili birçok konuda görme engellilerin yardımcısı olması bekleniyor

İZMİR (AA) - İzmir Ekonomi Üniversitesinde başlatılan projeyle görme engellilerin istedikleri renk, stil ve bedendeki giysileri seçebilmelerine imkan sağlayacak "akıllı eldiven" geliştirileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Vuruşkan ve doktora öğrencisi Başak Süller Zor, "akıllı eldiven" geliştirmek için çalışmalara başladı.

Eldivenin, kıyafet kombinasyonundan giysi önerilerine kadar modayla ilgili birçok konuda görme engellilerin yardımcısı olması bekleniyor.

Hafif, antibakteriyel ve yıkanabilir bir kumaşla üretilmesi hedeflenen eldivenin üzerinde kamera olacak. Binlerce tür ve renkteki giysilere ait bilgilerin tanımlandığı bir yazılım oluşturularak eldivende yer alan elektronik aksama kaydedilecek.

Görme engelli kullanıcı, akıllı eldivenle giysiye dokunduğunda kamera, giysinin fotoğrafını çekecek ve hangi renk ve modelde olduğunu sesli olarak aktaracak. Ayrıca, seçilen giysiyle hangi modellerin uyumlu olacağına ilişkin önerilerini de sıralayacak. Eldivenin üzerinde yer alan elektronik kısım, rahatlıkla çıkarılabilecek. Bu sayede eldiven, yıkandıktan sonra da defalarca kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Arzu Vuruşkan, görme engellilere yönelik mobil uygulamalar, projeler ve çeşitli prototiplerin literatürde bulunduğunu ancak tasarımsal ve estetik değerlerin ikinci planda kalabildiğini ifade etti.

Vuruşkan, "Projemizde kullanıcı odaklı arayüze sahip, estetik açıdan kullanıcıyı tatmin edecek yardımcı teknolojinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Geliştirme aşamasında olduğumuz akıllı eldivende yenilikçi malzemeler kullanılarak rahatlık, nefes alabilirlik, hijyen gibi özellikler sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Projeye İEÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pınar Oğuz Ekim ve öğrencilerinin de destek vereceği kaydedildi.

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