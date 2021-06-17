İzmir Ekonomi Üniversitesinde Türk mutfağının ABD'de tanıtımı için eğitim videoları hazırlanacak

İZMİR (AA) - Türk gıda ürünlerinin ABD'de daha fazla pazar imkanı bulması için Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yürütülen proje kapsamında Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulundaki eğitimler için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından yemek tariflerinin de yer aldığı eğitim videoları hazırlanacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mutfağının uluslararası arenaya taşınması amacıyla Ticaret Bakanlığının marka destek programı Turquality çatısı altında yürütülen proje için iş birliği protokolü imzalandı.

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde düzenlenen törende EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, üniversitede Türk mutfağının tarihsel gelişimi ve lezzetli yemek tariflerini içeren 20'şer dakikalık 7 eğitim videosu çekilecek.

Ege Bölgesi'nin dünya çapında güçlü üretici olduğu zeytinyağı, çipura ve levrek, meyve-sebze mamulleri, tıbbı aromatik bitkiler, kuru üzüm, incir, zeytin ve yağlı tohumların kullanıldığı tariflerin bulunacağı videolar, ABD'deki Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulunda verilen derslerde kullanılacak.