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İzmir Ekonomi Üniversitesinde Türk mutfağının ABD'de tanıtımı için eğitim videoları hazırlanacak

17.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege İhracatçı Birliklerinin, Turquality programı kapsamında yürüttüğü projeyle lezzetli Türk yemeklerinin tariflerinin bulunacağı videolar, Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulunda eğitim müfredatına dahil edilecek

İZMİR (AA) - Türk gıda ürünlerinin ABD'de daha fazla pazar imkanı bulması için Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yürütülen proje kapsamında Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulundaki eğitimler için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından yemek tariflerinin de yer aldığı eğitim videoları hazırlanacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mutfağının uluslararası arenaya taşınması amacıyla Ticaret Bakanlığının marka destek programı Turquality çatısı altında yürütülen proje için iş birliği protokolü imzalandı.

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde düzenlenen törende EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, üniversitede Türk mutfağının tarihsel gelişimi ve lezzetli yemek tariflerini içeren 20'şer dakikalık 7 eğitim videosu çekilecek.

Ege Bölgesi'nin dünya çapında güçlü üretici olduğu zeytinyağı, çipura ve levrek, meyve-sebze mamulleri, tıbbı aromatik bitkiler, kuru üzüm, incir, zeytin ve yağlı tohumların kullanıldığı tariflerin bulunacağı videolar, ABD'deki Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulunda verilen derslerde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Başkanı Eskinazi, ABD pazarı için geçen yıl başlatılan tanıtım etkinliğinde ünlü şeflerin katılımıyla tadım ve tanıtım etkinlikleri yaptıklarını, geleceğin şeflerine de Türk mutfağı ve gıda ürünlerini anlatabilmek için eğitim adımını attıklarını kaydetti.

İEÜ'de hazırlanan eğitim içeriklerinin Las Vegas Üniversitesi müfredatına gireceğini ifade eden Eskinazi, projenin bir sonraki etabında özel jette tanıtım filmi çekileceğini, e-spor oyuncuları ile internet ortamında reklam ve şef yarışmaları yapacaklarını aktardı.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ise Türk mutfağının tanıtımına büyük katkı sunulacağını ve ülkeye özgü ürünlerin yurt dışındaki kullanımının artacağını belirterek projeye her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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