İzmir Ekonomi Üniversitesine A kalite üniversite unvanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye’deki 192 üniversitede eğitim gören 39 bin 386 öğrencinin katılımıyla yapılan memnuniyet araştırmasında, “A” unvanı almaya hak kazandı. İEÜ, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinin memnuniyet sıralamasında 10’uncu oldu. Üniversite, devlet üniversitelerinin dahil edildiği genel değerlendirmede ise 19’uncu sırada yer aldı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020’de, öğrencilerin tatminkarlık düzeyine göre üniversitelerin sıralanması amaçlandı. Genel değerlendirmenin yanı sıra 6 ayrı kategori üzerinde yapılan araştırmada İEÜ, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan üniversitelerden biri olarak gösterildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, “Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı” kategorisinde “A artı”; “Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu”, “Akademik destek ve ilgi”, “Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet”, “Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği”, “Kişisel gelişim ve kariyer desteği” kategorilerinde ise “A” unvanı aldı.

Ege Bölgesinde birinci konumda

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, 2018 yılında 29 bin 161, 2019’da ise 32 bin 252 tercih sayısına ulaştıklarını belirterek, en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri sıralamasında Türkiye’de 10’uncu, Ege Bölgesinde ise birinci konumda olduklarını söyledi.

Uzaktan eğitimi Türkiye’de en iyi veren üniversitelerin başında geldiklerini dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “Pandemi süreci, eğitimi de doğrudan etkiledi. Teknolojik altyapısına yatırım yapan, çağın gerekleri doğrultusunda kendini geliştiren üniversiteler, uzaktan eğitim döneminde de ön plana çıktı. Türkiye’de; Blackboard Learn, Blackboard Collaborate Öğrenme Yönetim Sistemi ile Panopto Ders Kayıt ve İzleme Sistemini kapsayan eğitim teknolojilerini aynı anda kullanan tek üniversiteyiz. Uzaktan eğitimde, gururla söylüyorum ki farkımızı ortaya koyduk. Pandemiden önce de zaten üniversitemizi, öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda yeniledik. Garantili staj, kesintisiz burs gibi birçok imkanı öğrencilerimize sunduk. Ortaya çıkan araştırma sonuçları da doğru adımlar attığımızı bizlere gösterdi” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 dilin konuşulduğu kampüsümüz ve tamamı yurt dışı tecrübesine sahip akademisyen kadromuzla, dünya çapında insan kaynağı yetiştiren sayılı üniversiteden biriyiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, tüm teknolojik hamlelerimizi ve gelecek 50 yıla ilişkin planlamamızı bu doğrultuda yaptık, akademisyen kadromuzu buna göre oluşturduk. Yenilikçi vizyonumuzla donanımlı gençler yetiştirmek, ülkemize değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz."

