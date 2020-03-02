İzmir Ekonomili öğrencilere ‘Yazılım ve Tasarım Kampı’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin önde gelen yazılım geliştirme platformlarından biri olan Kuika ile iş birliği yaparak, 35 öğrencisi için “Yazılım ve Tasarım Kampı” gerçekleştirdi. Kamp boyunca alanında uzman kişilerden yeni nesil kodlama ve yazılım tekniklerini öğrenen, özgün projeler hazırlayan Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarım öğrencileri, sertifikalarını aldı. Kamptaki çalışmaları, projeleri ve yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken 5 öğrenciye, Kuika ve çözüm ortakları tarafından staj olanağı sağlanacak.

İzmir Ekonomi Üniversiteli öğrencilerin, edindikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulması, sektörlerinin önde gelen isimleriyle tanışarak çevre edinmesi ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri amacıyla yapılan kamp, 3 hafta boyunca aralıksız devam etti. Kampta öğrencilere, Kuika’da görev yapan Kadir Bayar, Halil Evrenel, Doğukan Sağlam ve Serkan Hacıkabak tarafından eğitim verildi.

“Örnek iş birliği”

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, öğrencilerin kendini geliştirmesi, sektör ve son teknolojiyi yakından tanıması amacıyla örnek bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Önder, “Kuika ile sektörel iş birliği yapmamızın amacı, öğrencilerimizin yeni mesleki fırsatlar elde etmesini sağlamaktı. Öğrencilerimiz, Kuika platformu üzerindeki uygulamaları öğrendi. Daha sonra özgün projeler üretti. Eğitimlerin ardından öğrencilerimiz için staj imkanı da sağlandı. Eğitimden başarıyla geçerek sertifikalarını alan öğrencilerimiz, Kuika platformu üzerinden destek almak isteyen firmalara, serbest tasarım ve yazılım desteği verebilecek. Ayrıca, geliştirecekleri özgün modüllerin satışını da yapabilecekler” dedi.