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İzmir Ekonomili öğrencilere ‘Yazılım ve Tasarım Kampı’

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin önde gelen yazılım geliştirme platformlarından biri olan Kuika ile iş birliği yaparak, 35 öğrencisi için “Yazılım ve Tasarım Kampı” gerçekleştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin önde gelen yazılım geliştirme platformlarından biri olan Kuika ile iş birliği yaparak, 35 öğrencisi için “Yazılım ve Tasarım Kampı” gerçekleştirdi. Kamp boyunca alanında uzman kişilerden yeni nesil kodlama ve yazılım tekniklerini öğrenen, özgün projeler hazırlayan Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarım öğrencileri, sertifikalarını aldı. Kamptaki çalışmaları, projeleri ve yenilikçi fikirleriyle dikkat çeken 5 öğrenciye, Kuika ve çözüm ortakları tarafından staj olanağı sağlanacak.
İzmir Ekonomi Üniversiteli öğrencilerin, edindikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulması, sektörlerinin önde gelen isimleriyle tanışarak çevre edinmesi ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri amacıyla yapılan kamp, 3 hafta boyunca aralıksız devam etti. Kampta öğrencilere, Kuika’da görev yapan Kadir Bayar, Halil Evrenel, Doğukan Sağlam ve Serkan Hacıkabak tarafından eğitim verildi.

“Örnek iş birliği”
İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burçin Önder, öğrencilerin kendini geliştirmesi, sektör ve son teknolojiyi yakından tanıması amacıyla örnek bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Önder, “Kuika ile sektörel iş birliği yapmamızın amacı, öğrencilerimizin yeni mesleki fırsatlar elde etmesini sağlamaktı. Öğrencilerimiz, Kuika platformu üzerindeki uygulamaları öğrendi. Daha sonra özgün projeler üretti. Eğitimlerin ardından öğrencilerimiz için staj imkanı da sağlandı. Eğitimden başarıyla geçerek sertifikalarını alan öğrencilerimiz, Kuika platformu üzerinden destek almak isteyen firmalara, serbest tasarım ve yazılım desteği verebilecek. Ayrıca, geliştirecekleri özgün modüllerin satışını da yapabilecekler” dedi.

“Dijital lisana hakimler”
Önder, şöyle devam etti: “Üretim teknolojilerinde çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Mobil dönüşümden geçtiğimizi söyleyebilirim. Hayatımızın vazgeçilmezi olan sosyal ağlar ve bilgiler, kurumların da ana sermayesi. Meslek yüksekokulu olarak, insan kaynağını sektörle birlikte, ortak yetiştirmek zorundayız. Bizim amacımız, adaptasyon yeteneği çok yüksek olan bireyler yetiştirmek. Yaptığımız iş birlikleri sayesinde teknolojiyi yakından tanıyan, dönüşümün parçası olan, dijital lisana hakim gençlerin yetişmesinin önünü açıyoruz. Kuika’nın yönetim kurulunda Murat Ihlamur, Süreyya Ciliv gibi değerli girişimciler var. Öğrencilerimizi, sektörlerindeki etkin firmalarla tanıştırarak, geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz.”

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