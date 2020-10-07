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İzmir Ekonomi’ye ‘uluslararası’ güven

İZMİR HABERLERİ  | 07.10.2020 09:47 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bilişim teknolojileri alanında en değerli uluslararası yetkinlik belgesi olarak tanımlanan “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikası” denetimini başarıyla tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bilişim teknolojileri alanında en değerli uluslararası yetkinlik belgesi olarak tanımlanan “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikası” denetimini başarıyla tamamladı. Öğrencilerin bilgileri dahil tüm verileri güvenle koruduğunu kanıtlayan İEÜ, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı uluslararası sertifikanın yenilenmesine hak kazandı.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında TÜRKAK tarafından yetkilendirilen PROKS şirketinin denetiminden geçerek sertifikayı İEÜ’ye kazandıran Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü, bu yıl da iki aylık denetim sonucunda güvenli bir altyapı oluşturduğunu gösterdi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, kurumsal verilere dışarıdan izinsiz erişilmesinin önüne geçen teknolojik altyapının gelişen koşullara göre sürekli yenilenmesi gerektiğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Detaylı inceleme
Prof. Dr. Aşkar, “Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğünden oluşan Bilgi Teknolojileri Direktörlüğümüz; 15 personeliyle kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlara hizmet veriyor. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standart. Bu sistem; kurumsal yapıyı, politikaları, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları ve uygulamaları içeriyor. ISO 27001, bilişim teknolojileri alanında en değerli yetkinlik belgesi ve düzenli olarak konu ile ilgili denetime tabiyiz. Geçtiğimiz yıl aldığımız belgenin bu yıl gözden geçirme sürecini tamamladık. Bu süreç, yaklaşık 2 ay sürdü. Bilgi güvenliği için oluşturduğumuz altyapının tarafsız bir şirket tarafından incelenmesi ve bu süreçten başarıyla geçmemiz bizim için büyük mutluluk” dedi.

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