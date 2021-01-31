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İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

31.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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İzmir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - İzmir'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli rüzgarın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

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