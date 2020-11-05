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İzmir İl Milli Müdürlüğü tüm birimleriyle deprem sahasında

İZMİR HABERLERİ  | 05.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, felaketin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek amacıyla tüm birimlerini harekete geçirdi.Bir yandan ‘Danişmem’ projesi kapsamında gönüllü rehber öğretmenlerle çevrimiçi danışmanlık hizmeti veren Müdürlük, bir yandan da psiko-sosyal destek ekipleriyle afetin ilk anından itibaren sahada çalışıyor.Geçtiğimiz yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve çevrimiçi sürdürülen ‘Danişmem’ projesiyle, yaşanan afet sonrasında veli, öğretmen ve öğrencilere ulaşan müdürlük, depremin yaralarını sarmaya başladı.

İzmir’de yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, felaketin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek amacıyla tüm birimlerini harekete geçirdi.
Bir yandan ‘Danişmem’ projesi kapsamında gönüllü rehber öğretmenlerle çevrimiçi danışmanlık hizmeti veren Müdürlük, bir yandan da psiko-sosyal destek ekipleriyle afetin ilk anından itibaren sahada çalışıyor.
Geçtiğimiz yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve çevrimiçi sürdürülen ‘Danişmem’ projesiyle, yaşanan afet sonrasında veli, öğretmen ve öğrencilere ulaşan müdürlük, depremin yaralarını sarmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı web altyapısını kullanarak çevrimiçi rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren ‘Danişmem’ ile mesai saati gözetilmeksizin çalışmalar yürütülüyor. Mobil uyumlu olarak geliştirilen uygulamayla, bu zor günlerde il genelinde her kademede öğrenim gören çocuklar ve aileleri başta olmak üzere öğretmen ve eğitim yöneticilerine anında ulaşılıyor.
Çevrimiçi sürdürülen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanında, afetin ilk saatlerinden itibaren sahada da çalışan Müdürlük, psiko-sosyal destek ekipleriyle depremzedelere hizmet vermeye başladı. Hastanelerde ve enkaz alanlarında bulunan depremzedelerle tek tek görüşerek öncelikli ihtiyaçları saptayan ve ilgili kurumlara yönlendiren uzmanlar, öncelikle çocukların ve gençlerin olmak üzere tüm vatandaşların yaşadığı travmayı en hızlı şekilde atlatmaları için hizmet sunuyor. Psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen vatandaşların kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç tespiti, psikolojik ilk yardım ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

“Uzmanlarımız var gücüyle çalışıyor”
“Bu zor günlerde en büyük tesellimiz, okullarımızda eğitim faaliyetini sürdüren öğrencilerimizin zarar görmemesidir.” diyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi şöyle konuştu: “Bu felakette kaybettiğimiz her can içimizi yakıyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Çok şükür ki okullarımızda tek bir öğrencimizin dahi burnu kanamadı. Ancak böyle zamanların özellikle yavrularımızın ruhlarında tahribata neden olmaması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan gönüllü rehber öğretmenlerimiz çevrimiçi danışmanlık hizmeti verirken bir yandan da psiko-sosyal destek ekiplerimiz sahada aktif bir rol üstleniyor. Sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız var gücüyle çalışıyor. Çocuklarımızın güvenliği ve kendilerini güvende hissetmeleri birinci önceliğimiz. Eğitim ailesi olarak güzel İzmir’imizle beraber bu zor günlerden güçlenerek çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok. Buradan kıymetli velilerimize çağrıda bulunuyorum, en ufak tereddütlerinde uzmanlarımıza danışmaktan lütfen çekinmesinler.”

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Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
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