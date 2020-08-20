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İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop’a anlamlı ziyaret

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş, Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ve Kızılay yetkililerinden oluşan heyet, İzmir İl Sağlık Müdürü Op.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş, Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ve Kızılay yetkililerinden oluşan heyet, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’u makamında ziyaret etti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette heyet, Öztop’a pandemi döneminde göstermiş oldukları başarılı yönetimden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde İzmir Valilerimiz Erol Ayyıldız ile Yavuz Selim Köşger’in riyasetinde İzmir İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte özverili ve başarılı çalışmalara imza atmıştır. İzmir, pandeminin ilk dönemlerinde vaka ve ölüm oranlarında ikinci sırada iken, bugün ilk 15’te bile olmayıp nüfus oranlamasına göre de 50. sıradan daha geridedir. İzmir halkı adına başta İzmir İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet Burak Öztop olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi sürecinde her daim yanımızda olan kurumlarımıza, kurumum ve tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. MÜSİAD’ın şehrimiz ve sağlık çalışanlarımız için yapmış olduğu katkılardan dolayı müteşekkiriz. MÜSİAD bunun gibi durumlarda hızlıca reaksiyon alan ve gücünü her zaman yanımızda hissettiren bir kurumdur. MÜSİAD İzmir ailesi adına Başkanımız Bilal Saygılı’ya teşekkür ediyorum. El ele, gönül gönüle vererek Allah’ın izniyle bu zorluğu başarıyla aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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Sağlık Eczanesi
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