YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir İtfaiyesinde sağlıkçılar hayat kurtarıyor

İzmir İtfaiyesinde sağlıkçılar hayat kurtarıyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.09.2020 12:45 | Son Güncelleme

Türkiye’deki itfaiyeler arasında sadece İzmir İtfaiyesinde görev yapan paramedikler, hem acil yardım hem de kurtarma hizmeti veriyor.

Türkiye’deki itfaiyeler arasında sadece İzmir İtfaiyesinde görev yapan paramedikler, hem acil yardım hem de kurtarma hizmeti veriyor. İzmir İtfaiyesi Paramedik Sevk ve Koordinasyon Sorumlusu Yalçın Dindar paramediklerin, olay yerinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Şube Müdürlüğünde 65 paramedik (sağlık personeli) çalışıyor. Türkiye’deki itfaiyeler arasında sadece İzmir İtfaiyesinde görev yapan paramedikler itfaiye ekipleriyle olay yerine gidiyor. Özellikle sıkışmalı kazalarda, kazazedeyi kurtararak olay yerinde acil müdahaleyi paramedikler yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Şubesi Paramedik Sevk ve Koordinasyon Sorumlusu Yalçın Dindar paramediklerin, insanların hayatını kurtarmakta önemli görevler üstlendiklerini söyledi.
Paramediklerin görevinin ilk yardımdan öte, acil yardım olduğunu belirten Yalçın Dindar, “Olay yerinde meydana gelen bir yaralanmada paramedikler, kazazedeye her türlü medikal malzeme ve ekipmanla müdahale ederek kurtarma işlemi yapıyor. Paramedikler hem kurtarma hem de acil yardım hizmeti sunuyor” diye konuştu.

“İzmir açısından önemli bir kazanım”
Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse de paramedikler sayesinde yaralanmalı kazalarda ambulans beklemeye gerek kalmadığını söyledi. Derse, “İtfaiye teşkilatının içerisinde ambulans olduğu için ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş oluyoruz. İlk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans gelmiş oluyor. Vakanın durumuna göre biz kazazedeyi 112’ye teslim ediyoruz” dedi.
Araç içerisinde sıkışan kazazedeyi aldıkları eğitim sayesinde paramediklerin kurtardığını ifade eden İsmail Derse, “Paramedik arkadaşların hem teknik malzemeleri var, bunların kullanımını biliyorlar, hem de o kazazedenin sağlığı için yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapıyorlar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

İzmir Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesine itfaiye merkezi
Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesine itfaiye merkezi
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.