İzmir İtfaiyesinde sağlıkçılar hayat kurtarıyor

Türkiye’deki itfaiyeler arasında sadece İzmir İtfaiyesinde görev yapan paramedikler, hem acil yardım hem de kurtarma hizmeti veriyor. İzmir İtfaiyesi Paramedik Sevk ve Koordinasyon Sorumlusu Yalçın Dindar paramediklerin, olay yerinde önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Şube Müdürlüğünde 65 paramedik (sağlık personeli) çalışıyor. Türkiye’deki itfaiyeler arasında sadece İzmir İtfaiyesinde görev yapan paramedikler itfaiye ekipleriyle olay yerine gidiyor. Özellikle sıkışmalı kazalarda, kazazedeyi kurtararak olay yerinde acil müdahaleyi paramedikler yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Şubesi Paramedik Sevk ve Koordinasyon Sorumlusu Yalçın Dindar paramediklerin, insanların hayatını kurtarmakta önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Paramediklerin görevinin ilk yardımdan öte, acil yardım olduğunu belirten Yalçın Dindar, “Olay yerinde meydana gelen bir yaralanmada paramedikler, kazazedeye her türlü medikal malzeme ve ekipmanla müdahale ederek kurtarma işlemi yapıyor. Paramedikler hem kurtarma hem de acil yardım hizmeti sunuyor” diye konuştu.