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İzmir Kent Konseyi 10 yaşında

İZMİR HABERLERİ  | 08.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

İzmir’de “Katılın birlikte yönetelim” diyerek yola çıkan sivil toplum örgütü İzmir Kent Konseyi, 10 yaşında.

İzmir’de “Katılın birlikte yönetelim” diyerek yola çıkan sivil toplum örgütü İzmir Kent Konseyi, 10 yaşında. Konsey, 10. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, şehrin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yanı sıra çalışmalarını yerinde yönetim ilkeleri çerçevesinde yürüten İzmir Kent Konseyi 10. yılını kutluyor. Konsey üyeleri 10. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törene İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aslı Umucu’nun ve Engelli, Çocuk ve Gençlik Konseyi başkanları da katıldı. “Katılın birlikte yönetelim” sloganıyla yola çıkan İzmir Kent Konseyi, İzmirlilerin sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için karar alma süreçlerine katılmalarını, mevcut sorunların çözümlenmesinde aktif rol alarak demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmelerini hedefliyor.

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