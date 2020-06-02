İzmir Kent Konseyinin mülteci raporu açıklandı

İzmir Kent Konseyi küresel salgın döneminde mülteci ve göçmenlerin durumuna ilişkin rapor hazırladı. Raporda mülteci ve göçmenlerin ihtiyaçlarına erişim ve hizmetlere erişimine dair tespitler ve çözüm önerileri yer alıyor.

İzmir Kent Konseyi küresel salgın döneminde mülteci ve göçmenlerin durumuyla ilgili rapor hazırladı. “Pandemi Sürecinde Mülteci-Göçmenlerin İhtiyaçları ve Hizmetlere Erişimde Durum ve İyileştici Öneriler” isimli rapor, kentteki mülteci ve göçmenlerin küresel salgın sürecinde yaşadığı sorunlara tespitte bulunuyor ve çözüm önerileri getiriyor. İzmir Kent Konseyinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, kentte bulunan 29 sivil toplum kurumu (STK), Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili birimleri, İzmir İl Göç İdaresi, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü de rapora katkı sundu. Rapor 8-29 Mayıs tarihleri arasında tüm katılımcıların bir araya geldiği dört özel çalışma sonucunda oluşturuldu.

Çözüm önerileri de mevcut

Raporda mülteci ve göçmenlerin acil durumlar dışındaki sağlık hakkı da dahil olmak üzere hak ve hizmetlere erişimlerini engelleyen kayıt işlemleri, bilgi ve hizmette dil engeli, eğitim ve sağlığa erişim, hızla artan işsizlik ve barınma gibi sorunlara değiniliyor. Ayrıca raporda tespit edilen sorunlara karşılık çözüm önerileri de bulunuyor. Bu çözüm önerileri arasında belediye hizmetlerinde ve genel bilgiye erişimde Arapça ve Farsça broşürler eklenmesi, kamu ve uluslararası kurumlarla eş güdümlü hareket etmek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarıyla eşgüdümlü olarak destek olunması gereken mülteci, sığınmacı ve göçmen gruplarının haritalandırılması ve buna bağlı acil durum eylem planı oluşturulmasına dair öneriler ön plana çıkıyor.

