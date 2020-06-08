İzmir Kordonboyu'nda yoğunluk azaldı

İZMİR (AA) - İzmir'de bu hafta sonu, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine ilişkin görüntülerin çekildiği Kordonboyu'nda bugün nispeten sakinlik gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda Kordonboyu'nda gözlenen yoğunluk azaldı.

Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşanların, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği gözlendi. Polis ekipleri, kurallara uymayanları uyardı.

İzmir'de hafta sonu, Kordonboyu'nda çekilen görüntüler tepkilere neden olmuştu. Sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı belirlenen 300 kişiye, toplam 945 bin lira ceza kesildiği bildirilmişti.

