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İzmir Körfezi’nde kıyıya vuran caretta caretta kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 05.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

İzmir Körfezi’nde kıyıya vuran caretta caretta, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve dinlendirilmek üzere Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkına götürüldü.İzmir’de Pasaport İskelesi yakınlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Körfez Temizlik Ekipleri tarafından kıyıya vurmuş halde iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) bulundu.

İzmir Körfezi’nde kıyıya vuran caretta caretta, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve dinlendirilmek üzere Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkına götürüldü.
İzmir’de Pasaport İskelesi yakınlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Körfez Temizlik Ekipleri tarafından kıyıya vurmuş halde iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) bulundu. Caretta caretta denizden çıkartılarak koruma altına alındı. Nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürülerek gerekli kontrolleri yapıldı ve dinlendirilmeye alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, deniz kaplumbağalarının bazen yolunu kaybederek Körfez’de kıyıya vurabildiğini söyledi. Afşin, “Bulunduğunda bitkindi. O nedenle hemen onu dinlendirmek için Doğal Yaşam Parkına getirdik. Kıyılar deniz araçlarının pervaneleri nedeniyle riskli. Neyse ki fark edildi ve kurtardık. Kaplumbağanın 20 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. 29 kilo ve 68 santimetre. Kaplumbağa Muğla Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderilecek. Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ile irtibat halinde kalarak yarın harekete geçeceğiz” dedi.

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