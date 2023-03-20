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İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri geldi

20.03.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCDD İzmir Alsancak Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Bahamalar bandıralı "The World" gemisi ile limana 160 yolcu geldi. Yolcular, Bergama Antik Kenti'ni gezmek için limandan ayrıldı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İzmir Limanı'na şu ana kadar 22 kruvaziyerin rezervasyon yaptırdığını ifade eden Öztürk, "İzmir, çok daha fazla gemiye hitap edebilecek bir noktada olacak. Bunlar yapılan çalışmaların sonucunda oldu. İzmir üzerindeki toprağı attı. Şimdi koşma zamanı. Avrupa'nın 4 sene üst üste en iyi destinasyonu seçilen bir İzmir'den bahsediyoruz. İzmir'deki artış devam edecektir." dedi.

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