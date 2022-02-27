İzmir, Manisa ve Denizli'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

İZMİR (AA) - Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, İzmir, Manisa ve Denizli'deki camilerde dualarla idrak edildi.

İzmir İl Müftülüğünce, Karşıyaka ilçesinde bulunan Şemikler Merkez Camisi başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

- Denizli

Denizli'de vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

Denizli İl Müftülüğü tarafından kandil dolayısıyla başta Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ile Delikliçınar Yeni Cami ve Ulucami olmak üzere şehirdeki birçok camide çeşitli programlar düzenlendi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Cemaatin katılımıyla icra edilen programda vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

- Manisa

Miraç Kandili dolayısıyla Manisa'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kentte, başta Muradiye Camisi, Sultan Camisi, Hatuniye Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve süt ikram edildi.

Demirci ilçesinde Alaca, Fatih, Beyazıt ve Akıncılar camlerinde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.

Demirci ilçe Müftüsü İbrahim Sağlam, merkez Alaca Caminde mevlid-i şerif programının ardından vatandaşlara Miraç kandili ile ilgili vaaz verdi.

Camiler de yatsı namazının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

