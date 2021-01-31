İzmir Marina yeniden cazibe merkezi oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haziran 2020’de devraldığı Üçkuyular’daki marinayı yeniledi. "İzmir Marina" ismiyle İZDENİZ Genel Müdürlüğünün işletmeye başladığı tesis, yenilenmesinin ardından teknelere ev sahipliği yapmaya başladı. Çocuklar ve gençler için Denizcilik Eğitim Merkezi ile tüm İzmirlilerin yararlanabileceği sosyal tesislerin de hazırlandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular’da bulunan ve yıllardır atıl durumda kalan marinayı, 19 Haziran 2020’de yapılan açık ihaleyle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’ndan beş yıllığına kiraladı ve İzmir Marina ismini verdi. İşletmeyi devralan ve “İzmir’in Denizle Buluşma Noktası” sloganı ile yola çıkan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kent için yepyeni bir cazibe noktası oluşturma hedefiyle hızla çalışmalara başladı.

İlk etapta, bağlama ve bakım-onarım yapılan çekek yerleri elden geçirildi. Denizde 60 tekne bağlama, karada kışlama için 30 tekne kapasiteli İzmir Marina’ya, açılır açılmaz 40 tekne kayıt yaptırdı.

Körfez içindeki tek marina

İzmir Marina’nın, körfez içindeki tek marina olduğunu vurgulayan İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“İzmir Marina, şehir içinde olması nedeniyle tekne sahiplerinin en büyük tercihi. İZDENİZ olarak İzmir Marina projesi ile katma değeri yüksek yat turizmi alanında İzmir’e atılım yaptırmayı ve kent içinde yapılması planlanan yeni yat limanları için model olmalı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra deniz kenti İzmir’de İzmirlilerin denize ve denizciliğe olan ilgisini artırmayı da istiyoruz. Teknik ekibimiz ve yenilenen hizmet altyapımız ile palamar hizmeti, su, elektrik (220/380 V AC), telefon ve internet erişimi, katı ve sıvı atık toplama istasyonu, ücretsiz araç parkı, dalgıç hizmeti, 24 saat güvenlik (sanitary), duş/tuvalet imkânları sunuyoruz. Marina market, yatçı ambarları, bakım ve onarım hizmetleri ile acente hizmetlerini de kısa süre içinde vermeye başlayacağız.”