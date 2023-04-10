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İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

10.04.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 30. aşaması) çerçevesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5’i Hava Kuvvetleri, 4’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 4’ü muvazzaf 9 asker şahıs, 16’sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2’si Üsteğmen, 7’si Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düğmeye bastı.

5 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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