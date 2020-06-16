YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR HABERLERİ  | 16.06.2020 04:19 | Son Güncelleme

100 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u TSK'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

Kastamonu'da çatıdan düşen bir kişi öldü

Kastamonu'da çatıdan düşen bir kişi öldü

Söke’de tomruk yüklü tıra çarpan kamyonet hurdaya döndü

Söke’de tomruk yüklü tıra çarpan kamyonet hurdaya döndü

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da çiftlere Covid-19 tedbirleriyle nikah kıyıldı

Kütahya’da çiftlere Covid-19 tedbirleriyle nikah kıyıldı

GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 eski polisten 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 eski polisten 2'si tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Polis, kısıtlamaya uymayanlara ceza uyguluyor

Polis, kısıtlamaya uymayanlara ceza uyguluyor

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.