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İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı

İHA İHA
20.03.2024 08:27
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İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP’ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00’da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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