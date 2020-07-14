YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet kararı

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet kararı

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 13 bin soruşturma açıldığı, 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ terör örgütü faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu zamana kadar darbe girişimine iştirak ettikleri veya sadece terör örgütü mensubu oldukları tespitiyle toplam 2 bin 991 asker şahsa yönelik adli işlem yapıldığı, bin 237'sinin tutuklandığı, 169'unun firari durumda bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Hakkında işlem yapılan asker şahıs sayısından bin 886'sının terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış mensuplarını tespit yöntemlerinden olan ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatları dolayısıyla işlem yapılan şahıslardan olduğu, bu şahıslardan 801'inin tutuklandığı, 252'sinin örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verdiği değerlendirilen itirafçı konumunda bulunduğu kaydedildi.

Terör örgütü mensuplarınca örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden olan "Bylock Talk And Chat" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 bin 550 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği veya yardım ettiğinden bahisle 980 iş adamı statüsündeki şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada toplamda 13 bin soruşturma yapıldığı, 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği, soruşturma ve davaların devam ettiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İzmir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:52
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz depreme ilişkin açıklama yaptı:

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz depreme ilişkin açıklama yaptı:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.