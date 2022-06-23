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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

23.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi ve zabıt katibinin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'in yanı sıra Muğla, Ordu, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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