YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı

02.02.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı

İZMİR (AA) - İzmir ve İstanbul'da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 12 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle iltisaklı oldukları suçlamasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir'de 11, İstanbul'da da bir kişiyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili olduBolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Balıkesir'de kaçak avlanan deniz patlıcanları denize bırakıldıBalıkesir'de kaçak avlanan deniz patlıcanları denize bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö

İzmir Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:09
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.