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  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 askere yakalama kararı çıkarıldı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 askere yakalama kararı çıkarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 14.01.2020 07:23 | Son Güncelleme

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 askere yakalama kararı çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İzmir Operasyon

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