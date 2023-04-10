İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde örgütle irtibatlı olduklarına dair delil bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 18'i adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.
FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasında yer aldığı belirlenen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5 Nisan'da İzmir merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmiş ve 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 5'inin eski asker, 16'sının darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtilmişti. Askerlerden 2'sinin üsteğmen, 7'sinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenilmişti.