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İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 44 şüpheli tutuklandı

27.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 44 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen İzmir merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında yakalanan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u delil durumu, 2'si sağlık sorunu, 26'sı da "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 59 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Serbest bırakılan şüphelilerden 7'si için konutu terk etmeme, 8 için de düzenli imza verme adli kontrol şartı getirildi.

Henüz yakalanamayan 16 şüpheliden 13'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

- Operasyon

İzmir merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 23 Kasım'da başlatılan soruşturmada 15'i muvazzaf ve 32'si eski asker, 65'i 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilişikleri kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zanlılar hakkında "Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı", "örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi", "askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama kullanma" gibi deliller bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerden 96'sı, İzmir ve 21 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

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