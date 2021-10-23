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İzmir merkezli "kapora" dolandırıcılığı operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

23.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli "kapora" dolandırıcılığı operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verilen ilanlar yoluyla kapora dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon'da 19 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte internet siteleri oluşturarak piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı veren ve görüştükleri kişileri kapora alma yoluyla dolandırdıkları öne sürülen 24 zanlı, İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerin, bu yolla 2019-2021 yıllarında 54 kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı belirlenmişti.

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