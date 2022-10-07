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İzmir merkezli PKK operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

07.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli PKK operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Manisa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ele geçirildi.

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