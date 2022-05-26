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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

26.05.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay süren saha ve analiz çalışması sonucu, Aliağa, Çiğli ve Menemen ilçeleri ile Elazığ ve Denizli'de belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter ve özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda uyuşturucu, sentetik ecza hapları ile 3 hassas terazi, 55 tabanca/tüfek fişeği ve sahte paralar ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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