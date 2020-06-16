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İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden sensörlü dezenfektan

İZMİR HABERLERİ  | 16.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

İzmir Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bina girişlerinde kullanılmak üzere sensörlü dezenfektan cihazı üretildi.Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı ile Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmenleri tarafından geliştirilen dezenfeksiyon cihazı, özellikle kapalı alanlarda ve bina girişlerinde, korona virüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesi için tasarlandı.

İzmir Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bina girişlerinde kullanılmak üzere sensörlü dezenfektan cihazı üretildi.
Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı ile Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmenleri tarafından geliştirilen dezenfeksiyon cihazı, özellikle kapalı alanlarda ve bina girişlerinde, korona virüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesi için tasarlandı. Sensörlü dezenfektan makinesi içerisinde kullanılan kimyasal dezenfektan dâhil olmak üzere cihazın tüm parçalarının Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı ile Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmenleri tarafından üretildiği belirtilirken bina girişlerine monte edilen cihaz kişiyi algılayarak dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.

Cihazın tüm bileşenleri meslek lisesinde üretildi
Makine teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojileri alan öğretmenlerinin çalışmasıyla üretilen cihazda, kullanılan dezenfektan malzemesi de aynı okulun kimya bölümünde üretiliyor. Üretilen dezenfeksiyon cihazlarından bir tanesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının girişine monte edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bina girişine kurulan cihaz sayesinde hem çalışanların hem de hizmet alan vatandaşların sağlığının korunduğunu söyledi. Toplum sağlığını hızlı bir şekilde etkileyebilecek olan ortak kamusal kullanım alanlarında hijyen konusunda alınan tedbirler kapsamında özellikle bu süreçte meslek liselerinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Yahşi, “Sensörlü dezenfektan cihazının tüm parçalarının, montajının ve içinde kullanılan dezenfeksiyon malzemesinin tümüyle bir meslek lisemiz tarafından üretiliyor olması gerçekten göğsümüzü kabarttı. Normalleşme sürecine giren ülkemizde yaşamı kolaylaştırması beklenen cihaz, okulumuz tarafından ihtiyaca ve gelecek talebe göre üretilmeye devam edecek. Bu ürünle kapalı alanların girişinde insanların sterilizasyonu, el değmeden otomatik olarak yapılabiliyor. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

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