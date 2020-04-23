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İzmir Müftülüğünden "cami hoparlöründen müzik yayını" iddiasına yalanlama:

İZMİR HABERLERİ  | 23.04.2020 22:39 | Son Güncelleme

"Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı tespit edilmiştir"

İZMİR (AA) - İzmir Müftülüğü, Karşıyaka ilçesindeki bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camisi’nin hoparlöründen, müzik yayını yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, "Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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