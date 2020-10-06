YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir MÜSİAD, 320 üye ile 40 bin kişiye istihdam sağlıyor

İzmir MÜSİAD, 320 üye ile 40 bin kişiye istihdam sağlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 06.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 1992 yılından bugüne İzmir’in aktif gelişimine 320 üye ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapı olarak katkıda bulunmaya devam etiklerini belirtti.MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İzmir MÜSİAD, 320 üye ile 40 bin kişiye istihdam sağlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 1992 yılından bugüne İzmir’in aktif gelişimine 320 üye ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapı olarak katkıda bulunmaya devam etiklerini belirtti.
MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Başkan Bilal Saygılı, kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli işbirliği içerisinde bulunduklarını belirterek, yeni göreve başlayan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı’yı tebrik etti.
Bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Saygılı, “MÜSİAD İzmir Şubesi olarak 1992 yılından bugüne şehrimizin aktif gelişimine 320 üyemiz ve yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan yapımız ile katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Kentimizin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan şubemiz, yaptığı projelerle ve ortaya koyduğu etkin faaliyetlerle bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında rol oynamakta, ülkemizin güzel hikayesine katkıda bulunma yolunda var gücüyle çalışmaktadır” dedi. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı da, MÜSİAD’ın dünyada ve ülkemizde tanınan, aktif, ekonomi dünyasına yön veren bir sivil toplum örgütü olduğunu dile getirdi. Kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Alanlı; istihdam sağlayan, ülkemizin gelişmesi için çalışan, vergi ödeyen tüm iş insanlarına teşekkür ederek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İzmir MÜSİAD, 320 üye ile 40 bin kişiye istihdam sağlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

İzmir Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:05
İkindi
16:20
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı
Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Göztepe’den kaleye takviye
Göztepe’den kaleye takviye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.