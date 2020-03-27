İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında otogardaki otobüs ve minibüsleri denetledi.

İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında bir genelge yayımlayarak, şehir içi ve şehir lerarası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu almasını yasaklamıştı. Bu genelgenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgınına karşı şehirler arası otogardaki otobüs ve minibüsler için denetime çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde denetim noktaları oluşturdu. Terminale giren ve terminalden çıkan bütün otobüs ve minibüsler bu noktalarda denetlendi. Denetimler kapsamında yolcu sayısının kontrolüyle birlikte, şoför ve araç sahiplerine salgınla mücadele kapsamında bilgi de verildi.

Kontrollerde zabıta ekipleri, araçların hijyen koşullarını, güvenli sosyal mesafeyi ve ruhsatta belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yarısından fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan şoförlere ve araç sahiplerine ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulandı.



