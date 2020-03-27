YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 27.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında otogardaki otobüs ve minibüsleri denetledi.İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında bir genelge yayımlayarak, şehir içi ve şehir lerarası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu almasını yasaklamıştı.

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında otogardaki otobüs ve minibüsleri denetledi.
İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında bir genelge yayımlayarak, şehir içi ve şehir lerarası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu almasını yasaklamıştı. Bu genelgenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgınına karşı şehirler arası otogardaki otobüs ve minibüsler için denetime çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde denetim noktaları oluşturdu. Terminale giren ve terminalden çıkan bütün otobüs ve minibüsler bu noktalarda denetlendi. Denetimler kapsamında yolcu sayısının kontrolüyle birlikte, şoför ve araç sahiplerine salgınla mücadele kapsamında bilgi de verildi.
Kontrollerde zabıta ekipleri, araçların hijyen koşullarını, güvenli sosyal mesafeyi ve ruhsatta belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yarısından fazla yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan şoförlere ve araç sahiplerine ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulandı.

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

Düzce Valiliği’nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

İzmir Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
13:22
İkindi
16:52
Akşam
19:37
Yatsı
20:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.