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İzmir Pist Kupası ilk ayak yarışları hafta sonu düzenlenecek

16.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Pist Kupası ilk ayak yarışları hafta sonu düzenlenecek

Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen 2021 İzmir Pist Kupası ilk ayak yarışları, 20 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, hafta sonu pist kupasında 15, V2 Challenge'da da 13 olmak üzere 28 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyirciye kapalı gerçekleştirilecek.

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