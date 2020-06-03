İzmir Sağlık-Sen, ek ödemeleri sordu

Normalleşme sürecinin sağlık çalışanlarına etkisini değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, normalleşme sürecinde hasta kabullerinde tedbirlerin alınmaya devam edileceğini, bu sebeple de hastanelerin normal hasta kapasitesinin sadece yüzde 20-25’i oranında hasta kabul edebileceğini söyledi. Bu durumun sağlık çalışanları ödemelerine yansıyacağına dikkat çeken Yıldırım, “Hastanelerin normal zamanda baktıkları hastanın ancak yüzde 20-25’ini kabul edebilecek. Hastaneler fatura kesemeyecek, sabitleri bile ödeyemeyecek. Sağlık çalışanlarımızın ek ödemeleri ne olacak?” dedi. Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, normalleşme sürecinde hastanelerin kapasitelerinin ancak yüzde 20-25’i oranında hizmet verebileceğini söyledi. Bu durumun sağlık çalışanlarını ödemeler noktasında sıkıntıya düşüreceğini öne süren Yıldırım, “Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde de bulaşı önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alınacak. Bu tedbirlerin başında sosyal mesafe kuralı gelmektedir. Normalleşme sürecinde hastaneler pandemi öncesi günlük hasta kabulünün ancak yüzde 20-25’i kadar hasta kabul edebilecek. Günde 100 kişi alınıyorsa, artık 20 kişi alınacak. Koridorlarda insan sayısının fazla olmasını önlemek amacıyla hasta sayısı azaltılacak. Poliklinik hizmetini alamayanlar acile gidecek. Acil için nasıl bir çözüm öngörülüyor; buna dair planlama henüz yok. Meseleye sağlık çalışanlarımız açısından bakacak olursak, bu şartlarda ek ödemeler konusunda büyük sıkıntılar yaşanacak. Hastaneler normal zamanda baktıkları hasta sayısının çok azına bakacak. Fatura kesemeyecek, bu durumda ek ödemeyi değil sabitleri bile ödeyemeyecek duruma gelecek. Sağlık Bakanlığımız yaptığı açıklamada 1 Haziran tarihinden itibaren tavandan ek ödemelerin sona ereceğini, 3 ay önceki döneme geri dönüleceğini bildirdi. Bu durumda sağlık çalışanlarımızın ek ödemeleri ne olacak?” diye sordu.

“Bin TL seyyanen iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz”

Sağlık personeline ek ödeme yapılamamasının mevcut hastaların bile mağduriyetine sebep olabileceğini söyleyen Başkan Yıldırım, “3 aylık tavandan ödemeler memnuniyet değil, memnuniyetsizlik getirdi. Şu anki sistemde ek ödemenin dahi yapılamayacak olmasını öngörmek cumanın gelişini perşembeden görmektir. Sağlık personeline ek ödeme yapamadığınız zaman mevcut hastaların bile mağdur olabilmeleri söz konusu olacaktır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan tüm sağlık çalışanlarımıza unvan farkı gözetmeksizin taban maaşlarına bin TL seyyanen iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Adaletsizlik üzerine kurulu döner sermaye sisteminde değişiklikler yapılarak adaletli hale getirilmesini ve emekliliği de yansıtılmasını ivedilikle talep ediyoruz” diye konuştu.

Talepleri sıraladı

Yıldırım, pandemi sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarında büyük tahribatlara neden olduğunu savundu. Süreçten psikolojik olarak da etkilenen sağlık çalışanları için taleplerde bulunan Başkan Yıldırım, şunları söyledi: “Pandemi süreci tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’ye de maddi ve manevi büyük hasarlar verdi. Ülkemiz bu süreci diğer ülkelere nazaran çok daha başarılı yürüttü. Yürütülen başarılı sürecin kahramanları hiç kuşkusuz ki sağlık çalışanlarımızdır. Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarımız üzerinde neden olduğu tahribat da büyüktür. Ailelerinden ayrı kaldılar, evlerine gidemediler, insanlar salgın sebebiyle evlerinden çıkamazken hastanelerde yattılar. Virüsle yüz yüze savaştılar. Psikolojik, sosyolojik ve aklınıza gelen tüm açılardan negatif yönde etkilendiler. Bu tahribatın bir miktar da olsa iyileştirilebilmesi için Sağlık Bakanlığımıza büyük iş düşmektedir. Bizim bu kapsamda başlıca talebimiz Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı kardeşlerimizin şehit sayılmasıdır. Bu talebimiz yerine getirilirse destansı mücadelenin yaşanılan zamanın ötesine taşan anlamlar olduğunu her daim hatırlatacaktır. Öte yandan salgın nedeniyle ertelenen unvan değişikliği sınavı kapsamında sağlık çalışanlarımıza jest yapılarak unvan değişikliğinin sınavsız yapılması, sağlık çalışanlarımızı çok mutlu edecektir. Pandemi sürecinde esnek çalışmada gündüz mesaisi yapıp 16.00’dan 08.00’a kadar kesintisiz çalışan tüm sağlık çalışanlarına nöbet ücretlerinin verilmesini istiyoruz. Korona virüs acı da olsa pek çok gerçeğin farkına varılmasını sağladı. Bunlardan biri de huzurevi, bakımevi, çocuk esirgeme kurumunda ter akıtan sosyal hizmet çalışanlarımızın durumudur. Özlük ve sosyal hakları itibariyle pek çok sorunu bulunan bu arkadaşlarımızın mağduriyeti de bir an evvel giderilmelidir."