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İzmir semalarında heyecan veren kurtuluş gösterisi

09.09.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir semalarında heyecan veren kurtuluş gösterisi

İZMİR (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu.

Şehrin kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti.

Bu yıl "İzmir Airshow" adı altında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuna 9 polis helikopteri de İzmir Körfezi üzerinde asılı durarak iştirak etti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin kent semalarındaki heyecan veren şovuna, İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Etkinlikler kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplanan çok sayıda vatandaş gösterileri alkışlarla izlerken, balkon, pencere ve çatılarda da kalabalıkların oluştuğu gözlendi.

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İkindi
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