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İzmir sularında can pazarı: 47 göçmen kurtarıldı

İHA İHA
08.05.2024 08:14
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İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve can salı içerisinde bulunan 20’si çocuk 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Mayıs saat 04.20’de, Dikili açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 12’si çocuk 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 21.32’de yine Dikili açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 8’i çocuk 17 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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