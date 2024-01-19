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İzmir Ticaret Borsasının "Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması" sonuçlandı

AA AA
19.01.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmayla çağdaş tarımsal uygulamaların geliştirilmesi, gençlerin tarımda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik edilmesi hedeflendi.

Uzman isimlerden oluşan seçici kurul, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Kategorisi'nde Ali Esat Kuzucuk'un "Chia Tohumunun Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Chia Tohumundan Glutensiz Şalgam Suyu Üretimi", Çevre Dostu Tarım Kategorisi'nde Hatice Ün'ün "Çırçır Atıklarının Değerlendirerek Topraksız Tarım Denemesi ve Tarımda Su Tasarrufunun Sağlanması", Akıllı Tarım Kategorisi'nde Buğra Çelebi'nin "Tarım Araçları için Modüler Piezoelektrik Sinir Sistemi Kiti", Kırsal Kalkınma Kategorisi'nde Merve Bozdemir Akçil'in Cyberlabor (Tarımsal İstihdam Portalı)" konulu proje fikrini birinciliğe layık gördü.

Çevre Dostu Tarım Kategorisi'nde Mehmet Barış Kolakan'ın "Depolanmış Bazı Ürün ve Mamüllerde Zarara Neden Olan 3 Türün Yapay Zeka ve Mobil Uygulama İle Teşhisi" ve Fatma Gizem Zincir'in "Plasticversus" projeleri mansiyon kazandı.

Yarışmada 12 proje de sergilenmeye değer görüldü.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsalarının "tarımın servetini dönüştürmeyi marka stratejisi olarak" benimsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulması oldukça önemsediğimiz ve uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Ayrıca bu yarışmamızın Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına denk gelmesi gençlerimize karşı sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı. Ülke tarımının daima ileriye gitmesi adına yüklendiğimiz misyonla tarımın servetini gençlerimizle birlikte dönüştürmek bizler açısından büyük önem taşıyor. Ödül ve sergileme alan yarışmacılarımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Gelenekten geleceğe' anlayışıyla hareket eden İTB olarak bu yolda her zaman gençlerimizin yanındayız."

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