İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'e İtalya Devlet Nişanı verildi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e, İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, "İtalya Cumhuriyeti Yıldızı Nişanı Töreni", İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve diğer ilgililerin katılımıyla Çeşme'de gerçekleştirildi.

Törende, Mahmut Özgener'e, iki ülke arasında ticari ve sosyal ilişkilere katkılarından dolayı İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valerio Giorgio, İzmir'e geldiği 2019 yılından beri ticari bağları güçlendirmek amacıyla Mahmut Özgener liderliğindeki İzmir Ticaret Odası ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Pandemi krizine rağmen İtalya ile Türkiye arasındaki ticaretin büyüyerek 2021'de 23 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Giorgio, "2022'nin ilk 7 ayında şimdiden 15 milyar dolara çıktı. Bu sonucu mümkün kılan tüm İtalyan ve Türk girişimcilerin dinamik ruhunun dışında, İtalya ve İzmir arasında her zaman yeni fırsatlar yaratmak için çalışan İzmir Ticaret Odası gibi kurumların olması." ifadelerini kullandı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise Türkler ile İtalyanlar arasındaki ticaretin çok eskilere dayandığını aktardı. 2021 yılında İzmir'den İtalya'ya 852 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını bildiren Özgener, "İtalya'dan şehrimize yapılan ithalat ise 653 milyon dolar. İzmir ile İtalya arasındaki karşılıklı dış ticaret yıllık 1,5 milyar dolar civarında." değerlendirmesinde bulundu.

