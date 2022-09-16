YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'e İtalya Devlet Nişanı verildi

İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'e İtalya Devlet Nişanı verildi

16.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'e İtalya Devlet Nişanı verildi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e, İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, "İtalya Cumhuriyeti Yıldızı Nişanı Töreni", İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve diğer ilgililerin katılımıyla Çeşme'de gerçekleştirildi.

Törende, Mahmut Özgener'e, iki ülke arasında ticari ve sosyal ilişkilere katkılarından dolayı İtalya Cumhuriyeti Devlet Nişanı takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valerio Giorgio, İzmir'e geldiği 2019 yılından beri ticari bağları güçlendirmek amacıyla Mahmut Özgener liderliğindeki İzmir Ticaret Odası ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Pandemi krizine rağmen İtalya ile Türkiye arasındaki ticaretin büyüyerek 2021'de 23 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Giorgio, "2022'nin ilk 7 ayında şimdiden 15 milyar dolara çıktı. Bu sonucu mümkün kılan tüm İtalyan ve Türk girişimcilerin dinamik ruhunun dışında, İtalya ve İzmir arasında her zaman yeni fırsatlar yaratmak için çalışan İzmir Ticaret Odası gibi kurumların olması." ifadelerini kullandı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise Türkler ile İtalyanlar arasındaki ticaretin çok eskilere dayandığını aktardı. 2021 yılında İzmir'den İtalya'ya 852 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını bildiren Özgener, "İtalya'dan şehrimize yapılan ithalat ise 653 milyon dolar. İzmir ile İtalya arasındaki karşılıklı dış ticaret yıllık 1,5 milyar dolar civarında." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandıİzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kaybolduSivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandıBaşkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İtalya izto mahmut özgener

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:42
Akşam
19:26
Yatsı
20:44
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.