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İzmir Ticaret Odası, seçim öncesi son meclis toplantısını yaptı

27.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ticaret Odası, seçim öncesi son meclis toplantısını yaptı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yapacakları projelerde ve çalışmalarda her kesimin fikrini almaya özen göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Oda başkanlığı görevi için yeniden aday olan Özgener, İZTO'da gerçekleştirilen eylül ayı meclis toplantısında iklimsel, sosyal, ekonomik, kültürel problemleri öngörerek, işleri ve ekonomiyi dönüştürmenin şart olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerin, reel sektör ve vatandaşları için piyasalara ciddi anlamda mali kaynak desteği aktarmasının dünya genelinde enflasyonist bir etkiye neden olduğunu ifade eden Özgener, "Enflasyonun belirli bir seviyeye ve özellikle tek haneli rakamlara inmesi, uzun bir mücadeleyi ve toplumun tüm kesimlerinin bu alanda kenetlenmesini gerektiriyor. Çünkü enflasyonun yarattığı tahribat, aslında bir fırsat eşitliği problemi. Eğer bunu yapmazsak cari açık, işsizlik, ücretlerde artış gibi kalemlerin de kalıcı olarak iyileşmesi pek mümkün görünmüyor." diye konuştu.

- Seçim heyecanı gelecek hafta başlıyor

Özgener, oda komite ve meclis asil yedek üye seçimlerinin 3 Ekim'de, yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurulu delege seçimleri ile meclis başkanlığı ve başkanlık divanı seçimlerinin ise 8 Ekim'de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, 4,5 yıllık görevi süresinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Görevi boyunca kentin ekonomik kalkınması için artı değerler üretmek ve ticaret hayatını daha üst seviyelere taşımak, sektörleri geliştirmek ve üyelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını kaydeden Özgener, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde daha çok kenetlenerek ve belirsizlikleri aşmamızı sağlayacak refleksler geliştirerek ilerlememiz gerekeceğinin farkındayız. Daha önceki deneyimlerimiz ve başarılarımızın bize kazandırdığı güçle, her engelin altından hep birlikte kalkacağımıza inanıyorum.

Yapacağımız projelerde ve çalışmalarda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her kesimin fikrini almaya azami özen göstereceğiz."

2018-2022 döneminin son meclis toplantısında, "2018-2022 yılları hizmet ödül takdimi" gerçekleştirildi.

Özgener ile İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve 2018-2022 döneminde oda meclisinde görev yapan meclis ve disiplin kurulu üyelerine teşekkür plaketleri verildi.

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