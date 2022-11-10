İzmir Tire'de bir kadın, babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Toparlar Mahallesi'nde 79 yaşındaki babası Himmet G. ile yaşayan M.G (49), başka bir köyde yaşayan akrabalarına giderek babasının hasta olduğunu söyledi.

Akrabaları, M.G'nin kardeşi A.G'ye telefonla ulaşarak babasını kontrol etmesini istedi. Eve giden A.G, başında darp izleri bulunan babasını hareketsiz halde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan ambulans ekibi, yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, M.G'yi babasını darbederek öldürdüğü suçlamasıyla akrabalarının evinde gözaltına aldı, ceset otopsiye gönderildi.

