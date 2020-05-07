İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Hijyen Kurulu oluştururken, kurul salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı. Başkan Soyer, yerel turizm hijyen standartlarının Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.

Korona virüsü salgınıyla mücadelede harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde Turizm Hijyen Kurulu oluşturdu. Kurul yaklaşan yaz aylarında turizm faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı. Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki günlerde İzmir ve İzmir’in tüm ilçelerinde devreye girecek yerel turizm hijyen standartlarının Türkiye’de bir ilk olduğunu ve İzmir’in sağlıklı ve hijyenik bir turizm bölgesi olması için tüm önlemleri şimdiden aldıklarını söyledi.

Standartlar belirleniyor

Öte yandan Başkan Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikasındaki İzmir Turizm Hijyen Kurulu toplantısında ilgili kurumlar, sektör paydaşları ve akademisyenlerle bir araya geldi. 20 kişilik heyet, dünya genelinde ve Türkiye’de ulusal ölçekte ortaya konan kriterleri tek tek değerlendirerek İzmir’deki belediye izinli işletmelerde uygulanacak standartları değerlendirdi. Beş kişilik icra kurulunun tespit edildiği toplantıda kriterlerle ilgili teknik çerçevenin bir hafta içinde tamamlanmasına karar verildi. Bu sürecin ardından uygulama aşamasına geçilecek. Kurul, tüm kriterlerin Turizm ve Kültür Bakanlığının belirlediği ulusal standartlar ve daha önce tarihi İzmir bölgesi için belirlenen “Selluka” sertifikasyon sistemiyle entegre edilmesine karar verdi.