YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir, Uşak, Manisa'da YKS heyecanı

İzmir, Uşak, Manisa'da YKS heyecanı

İZMİR HABERLERİ  | 28.06.2020 11:52 | Son Güncelleme

İzmir, Uşak, Manisa'da YKS heyecanı

İZMİR (AA) - İzmir, Uşak ve Manisa'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başladı.

İzmir'de kentteki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan stantlarda sınava girecek öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.

Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İkiz çocuklarını sınav merkezine getiren Emine-Aytekin Tunus çifti, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını ifade ederek, evlatlarının başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı.

Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.

- Uşak

Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 8 bin 156 aday sınava girdi.

İl genelinde 33 sınav merkezi 463 solonda gerçekleştirilen sınavda, bin 213 personel görev aldı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alındı.

Öğrencilere sınav merkezleri girişlerinde maske ve dezenfektan verildi.

Öte yandan, sınava geciken bir öğrenci, sınava gireceği Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne polis ekiplerince götürüldü.

- Manisa

Manisa’da YKS 2. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 24 bin aday girdi.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara alındı.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra 24 bin aday il merkezinde ve 4 ilçedeki binadaki 94 bin 313 salonda sınava başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Spil Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

MHP Bornova’dan gençlik atağı

MHP Bornova’dan gençlik atağı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.