İzmir Valiliğinden, bazı taşınmazların ihaleye çıkılmadan satıldığı iddiasına yalanlama

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, kentte bazı arsa ve arazilerin, ihaleye çıkarılmadan satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir gazetede, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bazı arsa ve arazileri ihaleye çıkarmadan sattığı, alıcıların isimlerinin de "ticari sır" olarak gizlendiği yönünde haberin yayımlandığı belirtildi.

Hazine taşınmazlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiğine işaret edilen açıklamada, bunların her türlü satış, kira, irtifak hakkı tesisi işlemleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince internet sitelerinden duyurularak ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, haberde yer alan taşınmazların 11'inin mülkiyetinin Hazineye ait olmadığı, 29'unun ise mülkiyetinin Hazinede bulunduğu ancak çeşitli bakanlıklar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversite gibi kurum ve kuruluşlara tahsisli olduğu ifade edildi.

Uydu fotoğrafı bulunan 4553, 4554 ve 4564 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların halen Hazine mülkiyetinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: