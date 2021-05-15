YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Valiliğinden geri gönderme merkezinde görevlilere mukavemet gösterenlere ilişkin açıklama:

İzmir Valiliğinden geri gönderme merkezinde görevlilere mukavemet gösterenlere ilişkin açıklama:

15.05.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olayın yaşandığı esnada koridorda bulunan tüm yabancıların odalarına geçirilmesini sağlamak amacıyla olaya yasal çerçevede müdahale edilerek durum kontrol altına alınmıştır"

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde görevlilere mukavemet gösteren iki yabancı uyrukluya yasal çerçevede müdahale edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkezde 11 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edildi.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma nedeniyle işlem gören Suriyeli M.S. ile başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması nedeniyle işlem gören Suriyeli V.E'nin, odalarına girmeyi reddettiği ve görevli personele mukavemet gösterdiği ifade edildi.

İki yabancının katta bulunan diğer odaların kapılarını açarak odalardaki yabancıları kışkırtmaya çalıştığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayı başlatan ve Filistin uyruklu olduğunu iddia eden, kayıtlarımıza Suriye uyruklu olarak geçen V.E. isimli yabancı, koridorda bulunan yangın tüpünü etrafa sıkmış, kamera ve oda kapılarını kırarak, kamu malına zarar vermiştir. Olayın yaşandığı esnada koridorda bulunan tüm yabancıların odalarına geçirilmesini sağlamak amacıyla olaya yasal çerçevede müdahale edilerek durum kontrol altına alınmıştır. Ayrıca haberlerde yer alan sınır dışı etme kararı ise 6458 sayılı kanunun 54. maddesini ihlal eden tüm yabancılar için alınan bir idari karar olup yabancılara da kendi dillerinde tebliğ edilmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Altay Yardımcı Antrenörü Mert Nobre, 5. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyor:Altay Yardımcı Antrenörü Mert Nobre, 5. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyor:

İzmir Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:52
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:23
Yatsı
21:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.